Переговоры в Эр-Рияде между украинской и американской делегациями завершились

В Эр-Рияде(Саудовская Аравия) прошли переговоры украинской и американской делегаций.



Президент Владимир Зеленский после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии является «достаточно полезной».



«Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня – наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Наша команда работает абсолютно конструктивно», — отметил глава государства.



Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале встречи украинской и американской команд в Саудовской Аравии.

«Выполняем задание президента Украины по приближению справедливого мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры», — написал он в фейсбук.

По словам министра, группы работали над рядом сложных технических вопросов — в составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.



Ранее сообщалось, что 24 марта в Саудовской Аравии США проведут раздельные переговоры с представителями России и Украины. Основными вопросами на столе переговоров будут:

прекращение атак на энергетическую инфраструктуру;

безопасность судоходства в Черном море.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил сегодня, что уже после этого планируется обсуждение линии фронта, вопрос территорий, достижения и поддержания устойчивого мира.

«На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море», — отметил Уолтц.



Ряд российских СМИ в воскресенье вечером написали, что делегация РФ также уже прибыла в Эр-Рияд. Переговоры начнутся завтра утром.