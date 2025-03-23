Россия и Украина проведут переговоры при посредничестве США

В Саудовской Аравии США проведут раздельные переговоры с представителями России и Украины, информирует американское издание New York Times.



В центре обсуждения — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.



Переговоры стартуют 24 марта: сначала американские посланники встретятся с украинской делегацией, а на следующий день — с российской. Киев представит министр обороны Рустем Умеров, а Москву — дипломат Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.



По данным источников, США стремятся достичь 30-дневного перемирия, однако позиции сторон остаются далекими от компромисса.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии.