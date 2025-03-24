Путин не отменял команды не бить по энергообъектам Украины — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин не отменял команды, запрещающей бить по энергетической инфраструктуре Украины.

«Владимир Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины, вопреки нарушениям со стороны ВСУ», — заявил Песков.

Также он подтвердил, что черноморская инициатива будет основной темой сегодняшних контактов в Эр-Рияде между делегациями России и США.

Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций РФ и США в Эр-Рияде, отметил Песков.

Он также подчеркнул, что США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать выводы.

По заявлению спикера Кремля, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор сегодня во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня, 24 марта, начался новый раунд переговоров между делегациями РФ и США по поводу прекращения огня в Украине. Как сообщают российские СМИ, стороны обсуждают возможное прекращение огня в Черном море. Переговоры проходят в закрытом режиме в отеле The Ritz-Carlton, журналистов туда не допустили.