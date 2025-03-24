В Краснодарском крае РФ из-за атаки дрона повреждена железнодорожная станция

Железнодорожная станция «Кавказская» в Кропоткине Краснодарского края повреждена в результате ночной атаки БПЛА, в административном здании выбиты окна. Об этом свидетельствуют видео очевидцев, пишет издание ASTRA.
Отмечается, что ночью 24 марта жители Кропоткина слышали взрыв, в Минобороны РФ отчитались о сбитии за ночь одного беспилотника над регионом.
Всего, по данным военного ведомства России, за ночь силы ПВО уничтожили 28 беспилотников: по 12 — над Брянской и Ростовской областями, два — над аннексированным Крымом и по одному над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.
Напомним, 19 марта в станице Кавказская под Кропоткиным Краснодарского края РФ после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая была выведена из строя атакой от 17 февраля 2025 года, сообщала сама компания.
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