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Укрзализныця: После крупной кибератаки не работают онлайн-сервисы заказа билетов

24 марта 2025, 11:35

Укрзализныця: После крупной кибератаки не работают онлайн-сервисы заказа билетов

Из-за крупной кибератаки остаются недоступными онлайн-сервисы заказа билетов Укрзализныци. Коллаж: Судебно-юридическая газета Из-за крупной кибератаки остаются недоступными онлайн-сервисы заказа билетов Укрзализныци. Коллаж: Судебно-юридическая газета

Специалисты АО Укрзализныця совместно с кибердепартаментом СБУ продолжают восстановление онлайн-системы, которая подверглась масштабной целевой кибератаке. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что восстановление всех систем УЗ продолжалось все прошлые сутки и в настоящее время продолжается.

«Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками», — говорится в сообщении.

Поскольку и ранее Укрзализныця становилась объектом кибератак россиян, в компании внедрены протоколы резервирования.

Как сообщается, последняя атака была очень системной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из бэкапов специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости.

Онлайн-продажа билетов остается недоступной, и в течение этого дня Укрзализныця готовится еще работать в офлайн-режиме.

Билеты продаются через кассы, которые усилены персоналом. Расширены графики работы.

В Укрзализныце сообщили, что если пассажир не успевает приобрести билет через кассу, можно направляться непосредственно к поезду. Поездные бригады проинформированы, как оформлять проезд на месте (могут не быть доступны места всех классов, но УЗ стремится довезти всех).

Если пассажир планирует путешествие позже, чем утренние рейсы 25 марта, в Укрзализныце настоятельно просят «не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра».

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