ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ

Очередной военный РФ совершил самоубийство из-за ранения. Фото: кадр из видео

Бойцы 18 Славянской бригады показали видео на котором раненый военный оккупационной армии совершает самоубийство.



Кроме того, они опубликовали инструкцию по самоликвидации, которая была найдена у солдата.



«Что такое честь для российского солдата? Не раскаяние за свои грехи и не попытка измениться или эволюционировать в человека», - указывают авторы публикации.



На кадрах видно, как раненый российский пехотинец, лежа без сил на земле, направляет автомат себе в голову и стреляет прямо в лицо.



У него нашли помятую бумагу с инструкцией по самоликвидации. В ней говорится, что «чтобы сохранить свою честь» и мгновенно умереть, следует целиться в критические участки головы: висок, подбородок или лоб.

Инструкция по самоликвидации солдата РФ. Фото: кадр из видео

В конце этой «инструкции» напечатано: «Помни, ты воин великой России. Твоя честь — в твоей верности до конца».