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ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ

23 марта 2025, 16:25

ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ

Очередной военный РФ совершил самоубийство из-за ранения. Фото: кадр из видео Очередной военный РФ совершил самоубийство из-за ранения. Фото: кадр из видео

Бойцы 18 Славянской бригады показали видео на котором раненый военный оккупационной армии совершает самоубийство.

Кроме того, они опубликовали инструкцию по самоликвидации, которая была найдена у солдата.

«Что такое честь для российского солдата? Не раскаяние за свои грехи и не попытка измениться или эволюционировать в человека», - указывают авторы публикации.

На кадрах видно, как раненый российский пехотинец, лежа без сил на земле, направляет автомат себе в голову и стреляет прямо в лицо.

У него нашли помятую бумагу с инструкцией по самоликвидации. В ней говорится, что «чтобы сохранить свою честь» и мгновенно умереть, следует целиться в критические участки головы: висок, подбородок или лоб.

Инструкция по самоликвидации солдата РФ. Фото: кадр из видео

В конце этой «инструкции» напечатано: «Помни, ты воин великой России. Твоя честь — в твоей верности до конца».

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