ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ

Бойцы 18 Славянской бригады показали видео на котором раненый военный оккупационной армии совершает самоубийство.
Кроме того, они опубликовали инструкцию по самоликвидации, которая была найдена у солдата.
«Что такое честь для российского солдата? Не раскаяние за свои грехи и не попытка измениться или эволюционировать в человека», - указывают авторы публикации.
На кадрах видно, как раненый российский пехотинец, лежа без сил на земле, направляет автомат себе в голову и стреляет прямо в лицо.
У него нашли помятую бумагу с инструкцией по самоликвидации. В ней говорится, что «чтобы сохранить свою честь» и мгновенно умереть, следует целиться в критические участки головы: висок, подбородок или лоб.
Инструкция по самоликвидации солдата РФ. Фото: кадр из видео
В конце этой «инструкции» напечатано: «Помни, ты воин великой России. Твоя честь — в твоей верности до конца».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях