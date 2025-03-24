Украинские подростки в оккупации тайно читают родную литературу

В оккупации тайно читают украинскую литературу. Фото: ИИ

На временно оккупированных территориях Украины подростки организовали подпольный книжный клуб, где изучают украинскую литературу. Они собираются небольшими группами, проверяя перед этим окна и двери, чтобы избежать доносов.



Британское издание The Guardian назвало этот клуб «одним из самых опасных в мире». По словам 17-летней Марийки (имя изменено), в ее родном городе оккупационные власти изъяли и уничтожили украинские книги из библиотек.



Найти литературу на родном языке стало практически невозможно, поэтому подростки читают онлайн-издания и затем стирают историю браузера, чтобы не попасть под репрессии.



За изучение украинского языка в оккупации можно получить тюремный срок, а родителей, которые позволяют детям учиться по украинской программе, могут лишить родительских прав. Оккупанты заменяют украинские символы портретами Путина, а в школьных учебниках рассказывают лишь о «великой России».



Одним из любимых произведений подпольного клуба является поэзия Леси Украинки, особенно ее драматическая поэма «Боярыня». Подростки считают, что, даже находясь под оккупацией, важно сохранять украинскую культуру и идентичность, чтобы противостоять попыткам России стереть украинскую историю.

Во временно оккупированном Донецке студентов пугают отчислением за прослушивание украинской музыки.