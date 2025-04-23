Обстрел окраины Краматорска — пострадала молодая девушка

В результате российского обстрела окраин Краматорска пострадала 16-летняя местная жительница. Удар произошёл сегодня в 10:15.



По словам начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, девушке оказывают медицинскую помощь, её состояние оценивается как удовлетворительное.



Информации о разрушениях не поступало.

Напомним, что 23 апреля российская авиация сбросила три авиабомбы на поселок Черниговка в Донецкой области, в результате чего есть раненый.

23 апреля около 03:34 россияне обстреляли промышленную зону города Дружковка Донецкой области.

Напомним, что 22 апреля армия РФ нанесла удар по городу Доброполье на Донетчине, в результате чего возник пожар.

В больнице умер 72-летний житель Славянска, получивший ранение во время сегодняшнего обстрела города.