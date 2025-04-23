В районе Москва-Сити бушует сильный пожар

Сильный пожар возник в самом центре Москвы

В самом центре Москвы разгорелся сильный пожар, сообщают российские СМИ.

В МЧС РФ сообщили, что на парковке в ТЦ «Афимолл сити» загорелся автомобиль.

Телеграм-канал Mash пишет, что автомобиль взорвался на подземной парковке в в торговом центре, это стало причиной пожара в Москва-Сити.

В свою очередь, близкое к российским силовикам издание «База» сообщает, что горит стройка возле Экспоцентра.

Напомним, ранее официальное кремлевское агентство «РИА Новости» показало, как операторы управляют ударными дронами прямо из офиса в деловом центре Москва-Сити. Сюжет был посвящен новой системе управления БпЛА под названием «Орбита». По информации из сюжета, один из операторов, находясь в Москва-Сити, управлял дроном, который нанёс удар по Часовов Яру.

Таким образом, российские пропагандисты фактически признали, что Москва-Сити используется для ведения боевых действий.