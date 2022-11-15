«2023 року ми повернемося до Маріуполя». Бізнес, влада та урбаністи розробляють стратегію відродження міста

Знищено внаслідок бойових дій житлові квартали Маріуполя. Скріншот: UkrinformTV

Маріуполь буде звільнено навесні 2023 року. Такий прогноз дав голова міста Вадим Бойченко. Тому, на його думку, вже зараз потрібно розробляти план відродження Маріуполя. Екологічний і зручний для життя — таким бачить місто влади, донори та урбаністи. Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова, а, по суті, створення заново окупованого на даний момент Маріуполя і де шукатимуть фінансування для реалізації таких масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».



Стратегія на 15 років

У Києві презентували проект «Mariupol Reborn», який називають баченням відтворення Маріуполя та його повернення до життя після деокупації. Наразі, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, місто зруйноване на 90%. Вадим Бойченко дає такі цифри знищених об'єктів: 1368 багатоквартирних та 11385 приватних будинків, 11 лікарень, 39 шкіл, 25 дитячих садків, 53 заклади культури та спорту. Щодо жертв, то попередньо це 22 тисячі осіб, але поки що ці дані є дуже приблизними. Незважаючи на такі катастрофічні результати російської агресії, на думку Бойченка, вже зараз необхідно планувати відновлення Маріуполя, бо його визволення — справа часу.



«При формуванні стратегії відродження застосовуватимемо найкращі практики у сфері урбаністики та менеджменту міста. Варшава вже готова приєднатися до відродження Маріуполя», — каже Бойченко.



Він вважає, що на відбудову зруйнованого міста підуть роки. Приблизно шість місяців в рамках проекту Mariupol Reborn писатимуть візуальний план. Після цього формуватиме стратегію швидкого відновлення критичної інфраструктури, щоб після деокупації в Маріуполі з'явилися базові комунікації. Потім зроблять оцінку збитків і сформують стратегію відродження міста. Її реалізація триватиме від 5 до 15 років.



«Завдяки нашим архітекторам формуємо чотири формації Маріуполя, які потім об'єднаємо у загальну концепцію архітектурного бачення. Ми вже формуємо наше повернення з погляду плану швидких дій. Наприклад, ми у березні, а може, у квітні, а може, у травні, але навесні ми повертаємось до Маріуполя. Що ми маємо взяти із собою, щоб швидко запрацювала критична інфраструктура?» — каже Бойченко.



Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко впевнена, що таке жорстоке та цілеспрямоване знищення Маріуполя — це помста Росії за вибір, який місто зробило у 2014 році. SCM планує брати участь у відновленні міста. У тому числі, як сказав гендиректор «Метінвест Холдинг» Юрій Риженков, відбудовувати знищені комбінати. Одне з головних завдань, яке вбачають у SCM, — це залучення городян до нового народження Маріуполя, у тому числі й фізично.



«Ми бачимо велику енергію у наших іноземних партнерів, надзвичайний інтерес до всього, що відбувається з Маріуполем, навколо Маріуполя з боку іноземних політиків, іноземних медіа. Ми не поспішаємо, ми маємо зробити певну підготовчу роботу вже зараз. Це те, на чому фокусуватиметься весь світ. З погляду нових рішень для міст», — вважає Наталія Ємченко.



«Ми думаємо про нові типи житлових будинків. Йдеться про нову якість соціального життя»

До проекту відродження Маріуполя вже залучили урбаніста із Нідерландів Фулко Трефферса. Раніше він розробляв міські концепції, зокрема для Києва, Харкова, Львова, Житомира, Одеси, Черкас та самого Маріуполя. Напередодні вторгнення Росії у грудні 2021 року фонд ІЗОЛЯЦІЯ приймав Трефферса в Соледарі. Урбаніст провів там кілька тижнів. Він досліджував міське планування та існуючі публічні простори.



У центрі практики Трефферса завжди мешканці. Тому він, як і Наталія Ємченко, вважає, що у відновленні Маріуполя головну роль відіграють люди. Саме вони мають вирішувати, що означає поняття «комфортного міста». Урбаніст розповів, що спільно з українським архітектором Олегом Дроздовим — автором гучного проекту Театру на Подолі вони започаткували мережу «Розквіт». Це коаліція урбаністів, куди вже увійшли 80 людей із різних міст — Запоріжжя, Сєвєродонецька, Кривого Рогу, Дніпра, Рівного, Бучі.



«Ми розробляємо довгострокове бачення, довгострокове планування. Сюди входить наше бачення майбутнього. Зрозуміло, що збитки є неймовірними, але важливо, як ми відображатимемо пам'ять про загиблих у майбутньому. Це емоційні питання. Емоційність є частиною нашого бачення відбудованого Маріуполя», — каже Фулко Трефферс.



Він додав, що при відновленні важливо враховувати густину Маріуполя. Особливо приморської території.



«Ми думаємо про нові типи житлових будинків, будівель. Йдеться про нову якість соціального життя, про дизайн, проектування майбутньої індустрії. Потрібно збудувати нову ідентичність районів, де і як відновлювати будинки. Головне — це саме відновлення та спорудження будинків. Потрібно визначити місця. Ми думаємо про екологічні питання. Можливі інфраструктурні проекти на узбережжі», — розповідає урбаніст.



Народний депутат Дмитро Гурін, який працює в команді з Фулко Трефферсом, вважає, що до відродження Маріуполя має приєднатися і місцева влада, і держава, як інститут, і військові, і міжнародні партнери.



«Місто Маріуполь з глухого кута перетворюється на транзитне місто. Це мало хто зараз розуміє, але маріупольський порт стає опорним для усієї східної частини України. Для її відновлення. Це — національний контекст. А є місцевий контекст. Де будуть жити та відпочивати люди? Як ми відновлюватимемо робочі місця? Де ми будуватимемо, які райони ми будуватимемо? Як ми переживемо травму? Все це мають вирішити маріупольці», — каже Гурін.



Скільки коштуватиме відновлення

Міська влада Маріуполя попередньо підрахувала: Росія завдала збитків місту у розмірі 14,5 млрд доларів. На думку Вадима Бойченка, країна-агресор має сплатити ці рахунки та відновити усі зруйновані населені пункти, у тому числі й Маріуполь.



«Ми хочемо, щоб Світовий банк визнав це, цю цифру. Щоб заарештовані рахунки стали можливістю для розвитку України. Ми хочемо створити окремий рахунок для відновлення Маріуполя разом із Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Наступного тижня ми підписуватимемо новий контракт із ЄБРР і розпочнемо цей важливий шлях — зафіксувати збитки», — каже Бойченко.



Поки що фінансування йде від бізнесу та партнерів, серед яких американські донори. Ця команда формує платформу «Mariupol Reborn» і фінансуватиме групу експертів, яка визначить урбаністичне бачення Маріуполя. Воно стане фундаментом майбутнього генерального плану. Далі розроблять велику стратегію будівництва нового міста, але з огляду на історію.



«Наступного тижня я особисто їхатиму до ЄБРР, братиму участь у підписанні меморандуму про 4 млн євро. Вони перетворяться на велике експертне середовище, яке працюватиме над майбутнім Маріуполя покроково. Напрацюємо, що буде за рік, за два, три, п'ять, десять і п'ятнадцять років», — розповів Бойченко.



Він наголосив, що у відродженні знищеного міста братиме участь місцева, регіональна та національна влада, а також міжнародні організації. А за словами Наталії Ємченко, гроші бізнесу та донорів — це старт. Далі Маріуполь має стати привабливим проектом для інвесторів. Саме за рахунок таких вливань і має відродитися місто.

