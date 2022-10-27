«Те, що не зруйнувала армія, руйнують будівельники». Як «ДНР» та Росія вирішують житлову проблему у Маріуполі

Знесення будинку в Маріуполі. Фото із соцмереж

Угруповання «ДНР» розширило список об'єктів у Маріуполі, які підлягають знесенню найближчим часом, до 136. У переліку не лише будинки, а й адміністративні будинки, дитячі садки, школи у всіх районах міста. Паралельно окупаційна влада продовжує робити гучні заяви про житло, що активно будується. Тільки маріупольці, як і раніше, живуть у підвалах та гаражах. Видавати нові квартири їм не поспішають. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».

Зносять цілі квартали

«Наш будинок знесуть. Куди йти — не знаємо. У гуртожиток із собакою не можна. Куди ж ми її дінемо? Вона з нами 2,5 місяці у підвалі просиділа», — розповідає мешканка Маріуполя.



Якби до гуртожитків Маріуполя пускали з свійськими тваринами, не факт, що ця жінка отримала б місце. Адже кімнати у комуналках у зруйнованому місті теж нарозхват. Останніми днями прокремлівські телеграм-канали та ЗМІ активно знімають сюжети, як у Маріуполі почали видавати ключі від кімнат у гуртожитку «маневреного фонду». Їх отримали 250 осіб — це практично нічого, враховуючи скільки людей залишилося на вулиці. Пропагандисти називають умови комфортними, хоча замість власних квартир маріупольці тепер змушені жити у кімнатах без ванної та туалету — всі зручності на поверсі. Тим не менш, ті, хто залишився бездомним і чиї будинки зносять, раді і цьому.



Знесення будинку в Маріуполі. Фото: Маріуполь зараз / Telegram

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнює, що, судячи зі списку, окупаційна влада планує знищити цілий квартал у Лівобережному районі між вулицею Ломізова та бульваром Меотиди. За його словами, всі «анонсовані» забудови від окупантів не покриють потреби в житлі навіть для маріупольців лише цього кварталу. Влітку угруповання «ДНР» заявляло, що у місті залишилося близько 200 тисяч людей. У свою чергу, законна Маріупольська міськрада повідомляла, що російські війська пошкодили та зруйнували житло понад 156 тисяч городян. Зокрема, понад 60% багатоповерхових будинків Маріуполя пошкоджено більш ніж на 40% та повністю знищено.



«Я нещодавно їздив із Донецька до Маріуполя. Звісно, це кошмар. Відео в соцмережах та реальність — дві великі різниці. Деяких будинків просто нема. Вони всі розбиті. На них боляче дивитись. У той же час є такі, в яких навіть шибки цілі. Квадрат будинків щодо цілий — квадрат будинків знищених. Як шахи. Сюрреалістична картинка. Найбільше мене здивувала кількість людей. У Донецьку навіть удень зараз вулиці порожні. У Маріуполі люди ходять, машини їздять. Я такого не очікував» — каже «Новинам Донбасу» донеччанин Олександр.



Знесення будинку в Маріуполі. Фото: Маріуполь зараз / Telegram

Нове житло у Маріуполі: для військових та наближених

Під час своєї поїздки Олександр бачив і багатоповерхівки, які будує у Маріуполі Росія. За його словами, навіть зовні вони виглядають не дуже якісними, але в прокремлівських ЗМІ розповідають про «житло, що не вбивається». Нібито будівельники з РФ використовують матеріали, яким не страшні ні пожежа, ні затоплення. У кожній квартирі, як заявляє російська сторона, буде інтернет, холодна, гаряча вода та опалення. Також обіцяють повністю укомплектовані ванні та туалетні кімнати. Окупаційна адміністрація на камери роздає ключі від нових квартир, але отримують їх, за інформацією різних джерел, лише військові або ті, хто тісно співпрацює з угрупуванням «ДНР» і активно підтримує Росію.



«Нікому нічого не надають. Будинки будують, здають, хваляться, ролики знімають, що комусь поодиноко вручили ключі, але ніхто зі знесених будинків ключів не отримав. Усе це викликає безліч запитань. Говорили насамперед медикам, педагогам, які залишилися без житла. Але ці медики та педагоги поневіряються по чужих хатках, але квартири їм не дають», — пишуть у соцмережах.



Влітку «Новини Донбасу» розповідали про будівництво на території колишнього ринку «Азовський», замовником та ініціатором якого було Міноборони Росії. Генеральним підрядником проекту виступала «Військово-будівельна компанія», також підпорядкована міністерству оборони РФ. Компанія займається будівництвом житлових будинків та парків, госпіталів та клінік саме для військових. Тому вони насамперед і одержують розпіарені квартири.

Житловий комплекс в окупованому Маріуполі, який збудували на замовлення Міноборони РФ. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Щоб якось переключити увагу від житла для рекрутів російської армії, тепер на паспортах об'єктів у Маріуполі вказують іншу інформацію. Днями Петро Андрющенко опублікував фото майбутнього будинку на вулиці Азовстальській, 164. Його окупанти нібито вирішили відновлювати, причому, і розпочати роботи, і закінчити їх планують до кінця цього року. Замовником виступає публічно-правова компанія «Єдиний замовник у сфері будівництва». Вона була створена 1 лютого 2021 року на підставі федерального закону та постанови уряду РФ «з метою ефективної реалізації федеральних цільових програм та національних проектів». Простіше кажучи, ця компанія має повноваження головного розпорядника бюджетних коштів. За інформацією видання «Комерсант», створення єдиного замовника Кремль пояснив необхідністю ефективніше керувати держбудівлями та боротьбою з «недобудовами».



Цікавий і генпідрядник будинку на Азовстальській — ТОВ «РКС-НР» або «РКС-Новоросія». Компанія була зареєстрована у Ростові-На-Дону 17 травня цього року — тобто буквально наступного дня після виходу українських військових із заводу «Азовсталь». Засновник — федеральна автономна установа «Роскапстрой», у свою чергу, засновник якої — Мінбуд Росії. Тобто по суті займається відновленням Маріуполя виключно Кремль, а не якісь незалежні компанії. Просто для видимості були створені різні замовники та підрядники. До речі, у «РКС-НР» встигли з’явитися навіть філії — Донецька та Луганська.

« Радіатори не встановлені, вікон немає ні в квартирах, ні в під'їздах »

Своєрідно Росія не лише будує у Маріуполі, а й ремонтує.



«23 вересня були зрізані радіатори та вся система опалення. 10 жовтня нам повідомили, що проводитиметься заповнення центрального опалення. Про яке заповнення може йтися? Радіатори не встановлені, вікон немає у квартирах, ні в під'їздах. Цілісність стін будинку порушена», — пишуть жителі Маріуполя.



Місцеві розповідають дивовижні історії. Наприклад, про те, як росіяни змінюють вікна у будинках. Будівельники зрізають їх повністю. Навіть ті, що вціліли. Замість склопакетів, що пережили бомбардування, маріупольцям встановлюють вікна із неякісних матеріалів.



«Те, що не зруйнувала армія, руйнують горебудівники», — кажуть маріупольці.



Не працюють у місті і котельні, зокрема обіцяні окупаційною владою пересувні.



«Колобараційна влада зрізала батареї та демонтувала дахи в багатьох будинках. Обіцяли все замінити та підключити котельні. І забули. У будинку на вул. Зелінського, 47, демонтовано дах над під'їздами номер п'ять та шість майже тиждень. Кинута у розібраному стані. Через дощ вода затопила всі квартири рівня третього поверху. Така сама ситуація і у мешканців на бульварі Богдана Хмельницького, 20А. Цілий будинок залишається без ремонту. Таких прикладів безліч», — пишуть у місцевих телеграм-каналах.



Крім того, за інформацією в чатах, лише 54 багатоповерхівки із майже 3 тисяч та близько 5 тисяч приватних будинків із 50 тисяч підключили до газопостачання. Угруповання «ДНР» різними каналами інформаційно готує маріупольців до важкої зими і, судячи з усього, зробити його комфортнішим для мешканців не входить до планів окупаційної влади.