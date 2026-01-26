В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей

Ілюстративне фото

В окупованому Дебальцевому суд обмежив батьківські права Анни Коробкової — матері семи дітей, чоловік якої загинув, воюючи на боці РФ.

Як повідомляє Центр національного спротиву, після того, як сім'я звернулася за допомогою, проти жінки було запущено системну кампанію тиску з боку органів опіки, комісій у справах неповнолітніх та прокуратури.



За даними ЦНС, дітям нав'язували сумнівні медичні діагнози, старших обстежили прямо у школі без згоди матері, а належні виплати за загиблого батька регулярно затримувалися чи зовсім не надходили.



Формальними приводами для втручання стали «нестача продуктів» та «побутові недоліки». Фактично жінку покарали за бідність, яку створила сама окупаційна система.



Аналітики Центру національного спротиву наголошують: цей випадок не має нічого спільного із «захистом прав дітей». Йдеться про запуск механізму торгівлі дітьми під прикриттям системи фостерних, тобто прийомних, сімей.



Схема, за їхніми словами, відпрацьована і проста: спочатку сім'ю цілеспрямовано доводять до соціального краху — затримки виплат, відмови у допомозі, постійні перевірки та психологічний тиск.



Потім через суд чи органи опіки дитину вилучають та передають у «тимчасову» сім'ю, за утримання якої держава виплачує гроші. Таким чином формується прямий фінансовий стимул не підтримувати біологічні сім'ї, а вилучати дітей.



За інформацією джерел ЦНС, у низці районів угруповання «ДНР» вже складаються списки «потенційних фостерних батьків» з числа лояльних до окупаційної адміністрації громадян та працівників бюджетної сфери.



Їм у неофіційному порядку пояснюють, що участь у програмі гарантує стабільні виплати та соціальні бонуси. Паралельно органам опіки спускаються негласні плани щодо «активізації роботи» з неблагополучними сім'ями — фактично йдеться про квоти на вилучення дітей.



Окупована Донеччина використовується як полігон для обкатки цієї системи: тут простіше чинити тиск на населення, маніпулювати судами та прикривати те, що відбувається, військовою риторикою.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»