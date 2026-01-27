На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»

Фото: Жовта Стрічка

У селищі Михайлівка на тимчасово окупованій території Донецької області російська адміністрація систематично проводить у школі зустрічі учнів з учасниками так званої «СВО» та представниками прокремлівського руху «Юнармія». Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За даними активістів, під виглядом «виховних заходів» дітям нав’язують мілітарну ідеологію, виправдовують війну проти України та формують лояльність до російських силових структур.



Окрему увагу привертає оформлення класів, де відбуваються такі зустрічі. На стінах розміщені плакати з інструкціями зі збирання автомата, російська символіка, портрети Володимира Путіна та пропагандистські цитати.



У русі підкреслюють, що подібні заходи є частиною системної політики РФ щодо мілітаризації дітей на окупованих територіях і порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше також повідомлялося, що через дефіцит кадрів у сфері ЖКГ на ТОТ Донбасу окупаційна влада залучає до примусових робіт неповнолітніх.