У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени

У Росії восени може бути введене повне блокування месенджера Telegram. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з питань економічної політики Михайло Делягін.



Його слова наводить телеграм-канал «Осторожно, новости». За словами депутата, йдеться не про точкові обмеження, а про повне закриття сервісу за аналогією з блокуванням відеохостингу YouTube.



Делягін зазначив, що остаточне відключення Telegram можливе ближче до виборів, проте частина користувачів продовжуватиме користуватися месенджером через обхідні технічні рішення.

«Закриття Telegram я особисто чекаю за схемою YouTube десь до виборів, але все одно частина аудиторії там залишиться. Горезвісний MAX, який все так не люблять, стане місцем існування для значної частини бізнесу. Отже, бізнесу потрібно шукати вихід між струмками і навіть всупереч державній політиці існувати і розвиватися», — заявив Делягін.



Водночас голова комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський заявив, що спекуляції щодо можливої блокування Telegram у Росії не мають сенсу, адже анонсувати реальні плани може лише Роскомнагляд.



Потенційне блокування Telegram безпосередньо торкнеться і мешканців тимчасово окупованих територій України. Для багатьох з них месенджер залишається одним із небагатьох каналів доступу до українських та незалежних джерел інформації, а також засобом зв'язку із родичами на підконтрольній Україні території.

У випадку жорсткої фільтрації та технічного відключення Telegram користувачі можуть зіткнутися з обмеженням доступу до новин, гуманітарної інформації та екстрених повідомлень.



Крім того, на окупованих територіях Telegram активно використовується малим бізнесом та волонтерськими мережами. Його блокування може посилити інформаційну ізоляцію регіону та збільшити залежність користувачів від підконтрольних Росії платформ та державних сервісів, які перебувають під жорстким контролем окупаційної влади.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у грудні 2025 року російські користувачі повідомили про масові збої в роботі месенджера MAX. Збій збігся з посиленням кампанії з примусового переведення росіян на використання MAX.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»