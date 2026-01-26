ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони обстріляли склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників у тимчасово окупованому Донецьку та селі Солодководне Запорізької області.
Крім того, було завдано ударів по пункту управління БПЛА підрозділу в районі Великої Новосілки (Донецька область) та скупчення живої сили росіян у районах Юнаківки (Сумська область) та Колесниківки (Харківська область).
Раніше ми писали, що в окупованому Луганську лунали вибухи.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
