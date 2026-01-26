Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку

Угруповання «ДНР» призначило бойовика на посаду «директора Департаменту житлово-комунального господарства» за так званого «міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ».



Окупаційна влада заявила, що чиновником став Олексій Ковтун. Він із 2022 по 2023 роки воював проти ЗСУ на Донбасі, а до цього був так званим «правоохоронцем ДНР».



У його біографії зазначено, що він — доброволець, котрий воював у складі формування «Каскад». Це підрозділ, однією з особливостей якого є використання малопомітних FPV-дронів для ураження цілей. «Каскад» штурмував серед іншого Маріуполь та Вугледар. Раніше окупаційна влада вручила йому медаль «За визволення Маріуполя».

Ковтун став «чиновником ДНР» через спеціальний конкурс «Донбасс. СВОи герои». Це програма стажування, під час якої місцеві жителі окупованого Донбасу можуть стати «управлінцями» за «ДНР».

Як повідомлялося, колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»