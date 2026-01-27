Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році

Цифрова ізоляція: інтернет-блокування обертаються для Росії багатомільярдними втратами. Створено ШІ.

За підсумками 2025 року Росія вийшла на перше місце у світі за кількістю та масштабами відключень мобільного інтернету. Про це йдеться у звіті аналітичного ресурсу Top10VPN, який досліджує глобальні обмеження зв’язку та їхні економічні наслідки.



Згідно з дослідженням, протягом року у РФ зафіксували щонайменше 57 випадків блокувань і обмежень доступу до мережі. Більшість із них почалися з травня і мали не поодинокий, а системний характер. На відміну від інших країн, де інтернет вимикають ситуативно, в Росії застосовувалася комплексна модель цифрових обмежень.



Експерти також звертають увагу на використання так званої технології «16 KB Curtain» — користувачам дозволяли завантажувати лише перші 16 кілобайт даних із західних сайтів. Формально доступ зберігався, однак фактично більшість ресурсів ставали непридатними для повноцінного використання.



Економічні втрати від інтернет-блокувань у Росії у 2025 році оцінюють у 11,9 млрд доларів, що становить понад половину всіх світових збитків ($19,7 млрд). Для порівняння, у 2024 році втрати РФ оцінювали приблизно у $4 млрд. Стрімке зростання пояснюється як кількістю інцидентів, так і їхньою тривалістю.

Найбільше постраждали IT-сектор, банки, онлайн-торгівля та логістика. Компанії фіксували перебої в роботі корпоративних систем, затримки постачання та падіння продажів. Додаткові витрати виникли через необхідність використовувати VPN та альтернативні канали зв’язку.



Протягом року також на тисячі годин обмежували роботу соціальних мереж і месенджерів — зокрема Telegram, TikTok та X (Twitter), що суттєво вдарило по маркетингових і ділових комунікаціях.



Аналітики дійшли висновку, що Росія сформувала сталу інфраструктурну модель інтернет-цензури, яка формально зберігає доступ до мережі, але фактично ізолює країну від глобальної цифрової економіки та завдає багатомільярдних збитків бізнесу.

Раніше, в листопаді 2025 року, на окупованій території Донецької області зафіксували проблеми з мобільним інтернетом. Крім того, Роскомнадзор почав поетапно обмежувати роботу WhatsApp у РФ і офіційно допустив його повне блокування. Також восени в Росії може бути введено повне блокування месенджера Telegram.