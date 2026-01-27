ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму

Вражений об'єкт ППО росіян у Криму. Фото: Генштаб ЗСУ

Поблизу селища Кача у тимчасово анексованому Криму українські військовослужбовці завдали удару зенітно-ракетному комплексу російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Спецоперація відбулася в ніч проти 27 січня.



«У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території Криму», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що масштаби збитків уточнюються.



«Тор-М2» використовується для прикриття стратегічних та військових об'єктів, а також частин першого ешелону (танкових, мотострілкових) від ракет, безпілотників, що планують авіабомб та літаків. Комплекс може працювати як у ручному, так і в автоматичному режимі, самостійно визначаючи та визначаючи цілі.



Раніше ми писали, що бійці 426 полку безпілотних систем 30 корпусу морської піхоти успішно вразили об'єкти військового аеродрому в Криму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»