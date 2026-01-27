Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму

Херсонська область.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області та в Криму російська влада масово заселяє іноземних мігрантів у будинки, що належать українцям. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів опору, в ряді захоплених міст, зокрема в Мелітополі та Євпаторії, фіксується масштабне прибуття іноземців — переважно вихідців з Куби та Індії. Їх активно залучають до низькооплачуваної роботи у сфері житлово-комунального господарства, обіцяючи в перспективі отримання російського громадянства.



При цьому мігрантів розселяють у так звані «безгосподарні» будинки, які раніше належали місцевим жителям і були покинуті через війну та окупацію. Фактично йдеться про незаконне використання приватної власності українців.



У русі «АТЕШ» зазначають, що така політика має кілька цілей: заповнити критичну нестачу робочої сили, змінити демографічний склад населення на користь більш лояльного Кремлю і підготувати ґрунт для майбутніх псевдовиборів за участю залежного електорату.



За інформацією джерел спротиву, процесом опікується так звана перша заступниця міністра ЖКГ «Республіки Крим» Оксана Механічєва.



Правозахисники наголошують, що зміна етнічного складу населення на окупованій території шляхом переселення поселенців є воєнним злочином і підпадає під норми міжнародного гуманітарного права.