У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації

Заміна автономерів на тимчасово окупованих територіях України.

У Державній думі Росії заговорили про можливе продовження перехідного періоду щодо використання автомобільних номерних знаків на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про так звані «ДНР» і «ЛНР», а також Херсонську та Запорізьку області.



Як повідомляють пабліки на окупованих територіях, російські депутати заявили про велику кількість звернень від місцевих жителів, які не встигли замінити номерні знаки до встановленого терміну — 1 січня. У зв’язку з цим було підготовлено звернення до уряду РФ із пропозицією продовжити перехідний період.



Раніше окупаційна влада заявляла, що з 1 січня 2026 року на захоплених територіях має завершитися обов’язковий обмін водійських посвідчень, реєстраційних документів та автомобільних номерів на російські зразки.