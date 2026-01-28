Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
28 січня 2026, 09:49

У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації

Заміна автономерів на тимчасово окупованих територіях України. Створено ШІ Заміна автономерів на тимчасово окупованих територіях України. Створено ШІ

У Державній думі Росії заговорили про можливе продовження перехідного періоду щодо використання автомобільних номерних знаків на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про так звані «ДНР» і «ЛНР», а також Херсонську та Запорізьку області.

Як повідомляють пабліки на окупованих територіях, російські депутати заявили про велику кількість звернень від місцевих жителів, які не встигли замінити номерні знаки до встановленого терміну — 1 січня. У зв’язку з цим було підготовлено звернення до уряду РФ із пропозицією продовжити перехідний період.

Раніше окупаційна влада заявляла, що з 1 січня 2026 року на захоплених територіях має завершитися обов’язковий обмін водійських посвідчень, реєстраційних документів та автомобільних номерів на російські зразки.

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
