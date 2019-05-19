Игрок «Шахтера» рассказал, что болельщики из Донецка приехали на чемпионский матч в Запорожье

Футболист «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, что на матч с луганской «Зарей» в Запорожье их приехали поддержать болельщики из Донецка.



«Я вдвойне рад, потому что это получилось в моем родном городе. Плюс это близко к Донецку. Много людей приехали поддержать нас из Донецка. Очень хотелось их порадовать», — сказал он в комментарии телеканалу «Футбол 1».



«Шахтер» обыграл «Зарю» со счетом 0:1 и стал чемпионом Украины по футболу.



Празднование чемпионства состоится 22 мая в Харькове сразу после матча с киевским «Динамо».

«Шахтер» не проводит домашние матчи в Донецке уже пять лет из-за вооруженного конфликта.