Игрок «Шахтера» рассказал, что болельщики из Донецка приехали на чемпионский матч в Запорожье

Футболист «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, что на матч с луганской «Зарей» в Запорожье их приехали поддержать болельщики из Донецка.
«Я вдвойне рад, потому что это получилось в моем родном городе. Плюс это близко к Донецку. Много людей приехали поддержать нас из Донецка. Очень хотелось их порадовать», — сказал он в комментарии телеканалу «Футбол 1».
«Шахтер» обыграл «Зарю» со счетом 0:1 и стал чемпионом Украины по футболу.
Празднование чемпионства состоится 22 мая в Харькове сразу после матча с киевским «Динамо».
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Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).
«Шахтер» не проводит домашние матчи в Донецке уже пять лет из-за вооруженного конфликта.