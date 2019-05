Игрок «Шахтера» рассказал, что болельщики из Донецка приехали на чемпионский матч в Запорожье

View this post on Instagram

Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).