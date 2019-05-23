Представительство ЕС считает, что нужно ограничить функции Службы безопасности Украины

В Представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. Об этом сообщила заместительница главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы, передает «Интерфакс-Украина».



«Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности», - констатировала замглавы Представительства ЕС.



Вайдеманн отметила, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы, по ее мнению, необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.



Кроме того, она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы. В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добропорядочности.