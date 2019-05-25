С начала года в Украину не пустили почти 3 тысячи россиян

С января по май пограничники отказали во въезде в Украину почти трем тысячам гражданам Российской Федерации.



«С начала 2019 года 2830 гражданам Российской Федерации отказано в пересечении государственной границы на въезд в Украину», — говорится в ответе Госпогранслужбы на запрос «Новостей Донбасса».



На законных основаниях с начала года в страну въехали более 230 тысяч граждан РФ.



При этом усиленная проверка россиян может проводиться уполномоченными сотрудниками ГПСУ «по результатам анализа и оценки рисков» для проверки условий въезда в Украину, отметили в пограничном ведомстве. Такими условиями является наличие заграничного паспорта гражданина РФ, отсутствие решения о запрете на въезд, наличие визы и достаточного количества средств, а также соблюдение установленного 90-дневного срока пребывания в Украине.



С января 2018 года на границе Украины введен биометрический контроль: пограничники проверяют граждан из 70 стран миграционного риска, в том числе, РФ.



Ранее председатель ГПСУ Петр Цигикал заявлял, что с 2014 года поток россиян в Украину уменьшился почти втрое: если в 2014 году въехало почти 15 миллионов россиян, то в 2018-м — 4,5 — 5 миллионов.