Зеленский предоставил украинское гражданство хоккеисту из РФ

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины россиянину, игроку донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Александру Костикову. Об этом говорится в указе президента.



Решение мотивировано государственными интересами Украины.



Костиков перешел в «Донбасс» в 2017 году. До этого он играл в молодежной хоккейной лиге в России.



Хоккеист родился в Москве в 1997 году.

Владельцем ХК «Донбасс» клуба является Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова.



«Донбасс» проводит домашние матчи в Дружковке Донецкой области после начала вооруженного конфликта.