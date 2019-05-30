«Блок Петра Порошенко» в Раде не поддержит отставку правительства Гройсмана

Парламентская фракция «Блока Петра Порошенко» не поддержит отставку правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсмана. Об этом сообщил депутат БПП Вадим Денисенко.



«Почти единогласно было принято решение не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки», — сказал он в кулуарах Верховной Рады после заседания фракции.



Денисенко отметил, что присутствовавший на заседании Гройсман не озвучивал никаких просьб относительно голосования.



Сегодня Верховая Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина.

20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.