В Раде планируют рассмотреть отставку Гройсмана и Кабмина в четверг

Верховная Рада планирует рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства в четверг, 30 мая. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий во время согласительного совета глав фракций и комитетов.



«На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины», — сказал он.



Парубий напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.



23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.