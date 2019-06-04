На переговорах в Минске по Донбассу будет присутствовать начальник Генштаба Украины

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак завтра будет присутствовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.



«Начальник Генерального Штаба будет работать по нашей украинской доктрине, согласно нашего сотрудничества. Завтра у нас состоится первая встреча в Минском формате. Он будет находиться на этой встрече. Там будут определенные предложения по поводу возвращения в Минск - это первые шаги», - сказал Зеленский.



Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности.