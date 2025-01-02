С оккупированной территории вернулась одна девочка: переговоры вели 9 месяцев

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть 15-летнюю Дарину. Как сообщила советница руководителя Офиса президента Дария Заривна, девушка вернулась в рамках инициативы «Bring Kids Back UA».

«На начало полномасштабной войны 15-летняя Дарина временно проживала в семье родного дяди на юге Украины. Их населенный пункт в первые дни вторжения оккупировали российские войска, из-за чего девочка не имела возможности вернуться к родным», — сообщила Заривна.

Она отметила, что переговоры о возвращении девушки длились 9 месяцев.

Депортация украинских детей в Россию продолжается. Недавно стало известно, что в 2022 году из Херсонской области были вывезены семь детей.



Ранее мы писали, что Украина разыскивает около 20 тысяч детей, которых РФ насильственно депортировала. К концу 2024 года удалось вернуть более 1000 депортированных детей.