Удар по центру Киева 1 января: повреждены здания Верховной Рады

Несколько зданий Верховной Рады пострадали в результате российской атаки БПЛА по центру Киева 1 января.

«Взрывная волна повредила… дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины», — сообщила пресс-служба аппарата украинского парламента.

Ранее, 1 января 2025 года, российские беспилотники атаковали жилые многоквартирные дома в двух районах Киева.



Позже стало известно о двух погибших, которых обнаружили спасатели столичной службы по чрезвычайным ситуациям.