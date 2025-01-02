Житель Покровска предстанет перед судом за «слив» позиций ВСУ

Перед судом предстанет житель Донецкой области, который оккупантам сдавал позиций украинских военных в Покровске.



Мужчина выискивал для Минобороны РФ места дислокации личного состава ВСУ. Следователи расценили эти действия как государственная измена.



В январе 2024 года сотрудник одной из шахт Покровского района познакомился в мессенджере Telegram с российским военнослужащим. В ходе беседы собеседник предложил обвиняемому передавать информацию для проведения подрывной деятельности против Украины.



«Согласившись на предложение, житель Покровска начал инициативно собирать для куратора данные о расположении подразделений Сил обороны на территории населенного пункта. В текстовых сообщениях агент «сливал» места дислокации личного состава ВСУ, таким образом помогая врагу наносить ущерб обороноспособности Украины», — сообщили в прокуратуре Донецкой области.



Приговора суда он ждет под стражей.

В Донецкой области еще 10 украинцев, вступивших в ряды оккупационной российской армии, предстанут перед судом. Их подозревают в государственной измене и коллаборационизме.



Также суд заключил в тюрьму 11 человек, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Осенью этого года украинские защитники взяли боевиков в плен.