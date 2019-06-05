В НАТО приветствуют решение трибунала ООН и требуют от РФ вернуть Украине моряков

В Организации Североатлантического договора (НАТО) приветствуют решение Международного трибунала ООН по морскому праву по делу о Керченском инциденте и призывают Россию немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков и вернуть три корабля, которые были незаконно захвачены россиянами в ноябре 2018 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июня, передает УНИАН.



«Союзники не признавали и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией, и мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Черного моря... Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву, что Россия должна освободить украинских моряков и суда, которые она незаконно арестовала в прошлом ноябре», – сказал Столтенберг.



Также генсек НАТО добавил, что Альянс по-прежнему готов разъяснять России необходимость соблюдения и выполнения международных обязательств.