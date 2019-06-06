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Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение по делу Межигорья

06 июня 2019, 08:33

Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение по делу Межигорья

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом сообщилает издание theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

Отмечается, что деталей дела Сарган не уточнила.

При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», − уточнил нардеп.

Кроме этого, соответствующий документ в Facebook опубликовала бывший пресс-секретарь прокуратуры Киева Елена Яхно.

Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он «не мог повлиять на это».

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