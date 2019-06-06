Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение по делу Межигорья

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом сообщилает издание theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.



Отмечается, что деталей дела Сарган не уточнила.



При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», − уточнил нардеп.



Кроме этого, соответствующий документ в Facebook опубликовала бывший пресс-секретарь прокуратуры Киева Елена Яхно.



Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он «не мог повлиять на это».