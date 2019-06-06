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Трагедия МН17: Журналисты опубликовали новые документы, указывающие на вину РФ

06 июня 2019, 11:44

Трагедия МН17: Журналисты опубликовали новые документы, указывающие на вину РФ

«Новая газета» опубликовала документы, свидетельствующие о том, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет рейса МН17 в небе над Донбассом, доставили из России.

Журналисты получили документы, которые не имеют грифа секретно. По телефонограмме дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции от 22 июня 2014 года им стало известно о приказе организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

Перевозку техники курской бригады противовоздушной обороны поручили 69-й бригаде материально-технического обеспечения (в/ч 11385). Журналисты-расследователи из Bellingcat еще в 2017 году указывали на причастность этой бригады к транспортировке «Бука».

В другой бумаге, подписанной подполковником из 69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ с «черным» госномером 4267 АН и его водитель — рядовой Бутиков А.Н, выяснили журналисты.

В распоряжении редакции есть приказ за подписью врио командира части 32406 подполковника Демидова и врио начальника штаба майора Горбаты, из которого следует, что более 170 курских военных прибыли в Миллерово, расположенном на границе с Украиной, 15 июля 2014 года, то есть за 2 дня до того, как сбили самолет. В этот же день они получили сухие пайки на 5 суток.

«Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?» — спрашивает автор статьи.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.

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