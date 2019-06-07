«Оппоблок» объединился с партиями Кернеса, Мураева и еще двумя политсилами

Политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.



Представители политсил подписали меморандум о сотрудничестве, находясь на Пешеходном мосту в Киеве. Прямая трансляция веласась на странице замглавы парламентской фракции «Оппоблока» Александра Вилкула в Facebook.



Участники объединения пообещали объявить название новой политсилы на съезде в воскресенье, 9 июня.



Также было объявлено, что они готовы к объядинению с партиями, которые «стоят на оппозиционной платформе».



В частности, в мероприятии приняли участие городской голова Харькова и сопредседатель «Доверяй делам» Геннадий Кернес, мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Покровска Руслан Требушкин.



«Оппозиционный блок» представляли Борис Колесников и Александр Вилкул, «Партию мира и развития» — Вадим Новинский, «Наши» — Евгений Мураев, «Видродження» — Владимир Пилипенко.

«Оппозиционный блок — Партию мира и развития» связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. У миллиардера отрицают любое участие в политике.



«Видродження» связывают с олигархом Игорем Коломойским. Лидеры этой депутатской группы в парламенте часто встречаются с Коломойским. Сам олигарх также не отрицает общение с представителями политсилы.



Партия «Доверяй делам» была основана в мае мэрами Харькова Геннадием Кернесом и Одессы Геннадием Трухановым. Политсила позиционирует себя как «партия мэров».



6 июня состоялся съезд «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором было объявлено об участии партии в парламентских выборах.



Ранее лидеры «Оппозиционного блока — партии мира и развития» вели переговоры об объединении с «Оппозиционной платформой — За жизнь». Но объединения не произошло.