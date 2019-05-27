СМИ: Колесников и Новинский ведут переговоры об объединении с партией Медведчука

Лидеры «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Борис Колесников и Вадим Новинский ведут переговоры об объединении с «Оппозиционной платформой — За Жизнь», которую возглавляют Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Об этом заявила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкиа в своей статье.



«Идея, по сути, в том, чтобы все вернуть на круги своя — воскресить "Оппозиционный блок" в прежнем его виде», — отмечает она.



По словам Кошкиной, это позволит старым-новым союзникам попробовать полностью монополизировать свое избирательное поле, а шансы на прохождение в Верховную Раду партию «Возрождения» вместе с «партией мэров» Труханова-Кернеса существенно снизятся.



«Математика проста: проходной барьер в пять процентов — миллион голосов. Да, и в Харькове, и в Одессе градоначальники имеют достаточно высокие рейтинги, однако этим-то их "база" и ограничивается. Шансы на успех есть, но они условны», — пишет она.



При этом главной проблемой, как пишет автор, из-за которой «Оппозиционный блок, в свое время, развалился, никуда не делся. Кошкина подчеркнула, что имеет в виду «российский фактор», который «имеет свое лицо» — кума президента РФ Владимира Путина Медведчука.



«В начале 2017-го (когда впервые заговорили о разладе), "старые донецкие" попросту не захотели "плясать" под откровенно пророссийскую дудку. В ноябре 2018-го развод был формализован — они пошли своим путем, а их формальный кандидат Александр Вилкул получил на выборах аж восьмое место и 4% голосов. Бойко, напоминаю, 11%. При том, что по их собственным внутренним замерам, минимум пару процентов ему добавил приснопамятный визит в Москву. В сопровождении Медведчука, разумеется», — отметила она.



Также Кошкина считает, что Ринат Ахметова, которого называют главным спонсором «Оппозиционного блока — партии мира и развития», принял для себя решение в парламентских выборах активно не участвовать.



«Олег Ляшко финансовых и организационных "подпорок" лишен. Давняя дружба с Арсением Петровичем [Яценюком] и Владимиром Борисовичем [Гройсманом] в силе, но вряд ли у этой парочки есть хоть какие-то электоральные перспективы», — подчеркнула она.



Как сообщалось, в пресс-службе Рината Ахметова заверили, что он не ведет переговоры об объединении партий и вообще «не занимается политической деятельностью».