У Ахметова отрицают его причастность к политике и переговорам с Медведчуком

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не занимается политической деятельностью, заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности, сообщила его пресс-секретарь Катерина Остроушко.



«Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности», - говорится в распространенном комментарии Остроушко относительно появившейся информации о причастности Ахметова к переговорам об объединении «Оппозиционной платформы - За жизнь» и «Оппозиционного блока».