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Адвокат полковника ВСУ отрицает его причастность к крушению МН17

18 июня 2019, 23:05

Адвокат полковника ВСУ отрицает его причастность к крушению МН17

Адвокат подозреваемого в госизмене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова Виталий Тытыч отрицает причастность своего подзащитного к крушению малайзиского «Боинга» рейса МН17. Об этом он сказал в комментарии «Громадському».

Ранее нидерландский телеканал Nieuwsuur назвал имена предполагаемых подозреваемых в причастности к крушению МН17, среди которых также присутствует Безъязыков.

«Безъязыкова допросили еще в 2016 году, а потом мы встречались с JIT, я передавал им свидетельство Безъязыкова, они просили уточнения, мы встречались в посольстве Нидерландов. Я правда не могу передать, о чем там говорилось. Но они интересовались, знает ли он что-то об обстоятельствах, в которых он находился в плену у этих боевиков, или они что-то говорили о боинге», — рассказал адвокат.

Тытыч подчеркнул, что полковник Безъязыков не может быть причастным к крушению МН17, потому что попал к боевикам уже после катастрофы.

«Он попал в плен к тому бандформированию, которое могло помогать россиянам, но он попал позже. Это очевидный фейк», — сказал адвокат.

По словам источника журналистов в украинском следствии, Ивана Безъязыкова не будет в списке из четырех подозреваемых, которых 19 июня объявит Международная Следственная группа (JIT).

По версии СБУ, Безьязикова завербовали уже в плену боевиков «ДНР», куда он попал в августе 2014 года, тогда как самолет сбили в июле 2014 года.

Безъязыкова освободили из плена боевиков «ДНР» в 2016 году, после чего арестовали по подозрению в сотрудничестве с боевиками. Сейчас он находится под стражей по обвинению в государственной измене. Как пишет Самборская, летом 2014 года Безъязиков встретил двух россиян, которые связаны с перевозкой «Бука». 

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