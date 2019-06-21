Коломойский сомневается, что сможет инвестировать в Донбасс

Бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что не знал ничего конкретного о проекте по восстановлению инфраструктуры Донбасса в момент, когда президент Владимир Зеленский заявил о нем. Об этом передает «Новое время».

«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал», - сказал Коломойский.

Он также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», - сказал Коломойский.

По иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс.



«Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», — добавил он, взывав смех в зале.