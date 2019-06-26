Названы кандидаты в губернаторы Донецкой и Луганской областей

Вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.



По словам Розенко, эти кандидатуры будут внесены на сегодняшнее заседание правительства.





При этом вице-премьер выразил недоумение относительно кандидатов.



«Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?» — написал Розенко.



В частности, предлагается назначить главой Донецкой облгосадминистрации Кириленко Павла Александровича, а Луганской облгосадминистрации — Комарницкого Виталия Марьяновича.



Павел Кирилленко — военный прокурор из Ужгорода, который является уроженцем Донетчины. Кириленко зарегистрирован во Львове, но фактически проживает в Ужгороде. Женат, имеет дочку и сына.



Виталий Комарницкий — ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.



26 декабря 2014 года на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницком. В нем утверждалось, что ректор в период боевых действий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился» в Северодонецк. Издание «theБабель» писало, что младший сын Комарницкого может быть гражданином России.



