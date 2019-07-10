Новый глава ЛугОГА предложил пустить по кругу «чашу мира» после возвращения в Луганск

Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий заявил, что после возвращения в Луганск будет пущена по кругу «чаша мира». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Вот когда вернемся в Луганск... Возьмем, помните, у индейцев трубка мира — по кругу ее пускать. Мы так большую-большу чашу возмем, все станем в большой круг и пустим ее по кругу», — сказал он.



Так Комарницкий ответил на вопрос, хочет ли он объединить Луганщину и вернуть оккупированные территории под контроль Украины.



Своей первоочередной задачей новый глава области назвал организацию подвоза людей в районе КПВВ «Станица Луганская». По его словам, через несколько дней начнет ходить автобус от деревянного моста к пункту пропуска. Предполагается, что проезд для пенсионеров и людей с инвалидностью будет бесплатным.



«Поверьте, дня три — и там автобус будет ходить», — подчеркнул Комарницкий.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский представил Виталия Комарницкого в качестве нового главы ЛугОГА.