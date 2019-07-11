Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не откажется от курса на интеграцию с Россией, но при этом выступает против пересмотра Минских соглашений, которые предусматривают возвращение отдельных районов Донбасса под контроль Украины на условиях особого порядка местного сомоуправления.



«Мы взаимодействуем с Россией и будем продолжать это делать. Мы не откажемся от курса на интеграцию с Российской Федерацией, при этом мы против пересмотра "Минска-2" (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — прим.). Кто-то видит в этом противоречие, а кто-то — искусство возможного. Геополитика — это ведь айсберг, многое скрыто от глаз. Поэтому очевидная логика "если... то..." чаще всего не работает», — сказал Пушилин в интервью российской газете «Известиям».



Также он усомнился в том, что Минские соглашения будут выполнены вообще.



«Когда вы предполагаете, что будет «в случае выполнения Украиной всех пунктов "Минска-2", вы сами верите в то, что такое осуществимо? Зеленский до сих пор не отдал приказа о прекращении огня, а это первый — первый! — пункт Минских соглашений», — утверждает Пушилин. (НД: в свою очередь, президент Зеленский неоднократно обвинял Россию и подконтрольных ей боевиков в попытках сорвать «минский процесс» обстрелами)



Пушилин отметил, что с момента заключения так называемого второго Минского соглашения прошло 4,5 года. По его словам, «ДНР» не могла ждать все это время и «не развиваться».



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