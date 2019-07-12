Обстрел Чермалыка и гибель мужчины расследуют как теракт

Обстрел поселка Чермалык Волновахского района, в результате которого погиб местный житель, квалифицирован по статье «теракт». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Обстрел произошел 11 июля с 20:00 до 22:00. Применялась артиллерия 122 миллиметров и минометы 82 калибра.



В результате обстрела от тяжелых осколочных ранений головы, живота и конечностей ног погиб 49-летний местный житель, во двор которого попал снаряд 120 мм.



В штабе операции Объединенных сил показали последствия обстрела Чермалыка.