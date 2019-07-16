Один украинский военный погиб, еще трое были ранены за минувшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметров.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь велся вблизи Водяного, Широкино, Авдеевки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» огонь открывался вблизи Луганского, Новоолександровки, Попасной, Крымского.



В штабе ООС добавили, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не запрещено Минскими договоренностями.