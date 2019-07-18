МИД обвинил РФ во вмешательстве в выборы из-за действий с паспортами на Донбассе

Министерство иностранных дел осудило новую попытку России распространить упрощенный порядок принятия в гражданство РФ жителей неподконтрольной властям части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В МИД считают, что такими действиями Москва пытается оказывать давление перед досрочными выборами в Украине.



«Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины», — говорится в сообщении.



МИД также потребовал от РФ отменить «паспортные указы» и выразил надежду на поддержку западных партнеров и непризнание этих паспортов.



«Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, зато начать выполнять взятые на себя обязательства», — добавили в МИД.



В ведомстве отметили, что на рассмотрение Совета национальной безопасности Украины подготовлен перечень мер реагирования. Напомним, что в СНБО отказались называть эти меры, сославшись на государственную тайну.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



11 июля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области.



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