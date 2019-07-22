В ГПУ сообщили о новом деле о хищениях в оборонной сфере

Представители прокуратуры и Службы безопасности проводят обыски в Кабинет министров, Погранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия Спецтехноэкспорт по делу о хищении средств в оборонной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Обыски проводятся в рамках производства по факту завладения 6,739 млн долларов. По данным следствия, средства были присвоены при заключении контракта между иностранной фирмой и одним из предприятий концерна «Укроборонпром» для Госпогранслужбы подвесной системы раннего обнаружения.



Во время обыска правоохранители изымают оригиналы документов и «других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве».