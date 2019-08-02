Волкер допустил, что Трамп присоединится к переговорам по Донбассу

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность, что президент Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, если Россия будет настроена прекратить конфликт. Об этом он сказал в интервью изданию «Тиждень».



«Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — заявил Волкер.



При этом дипломат выразил сомнение, что сторонам переговоров удалось бы долго работать в таком формате.



«Не знаю, удалось ли бы нам длительное время поддерживать высочайшую степень вовлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках «нормандской четверки». Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира», — подчеркнул Волкер.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе.



11 июля Путин заявил о готовности обсудить расширение «нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.