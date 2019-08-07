Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» отключат от энергоснабжения с середины августа

Госпредприятие «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» (Угледар, Донецкая область) с 15 августа отключат от энергоснабжения по требованию поставщика «Укрэнергоуголь» за долги. Об этом сообщает пресс-служба оператора системы распределения (ОСР) «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь».



Отмечается, что ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок, 15 августа. В «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» подчеркнули, что невыполнение заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика — прямое нарушение закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.



По данным компании, 30 июля энергоснабжение шахты было частично ограничено в связи с накопившейся задолженностью за 2016 и 2018 годы в размере 132 миллиона гривен.



В связи с этим «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» призывал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкую облгосдминистрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать полного отключения угледобывающего предприятия.