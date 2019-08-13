Секретарь СНБО назвал Медведчука в парламенте угрозой Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал избрание в Верховную Раду кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука угрозой, с которой нужно уметь работать.



«Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза», — сказал Данилюк в интервью BBC.



При этом секретарь СНБО отметил, что Медведчук был избран депутатом, а Украина — демократическое государство. По его словам, надо уметь работать с такими вызовами в парламенте и не только в нем.