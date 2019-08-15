В ГПУ рассказали, какое отношение имеет к Грымчаку «дело Черновол»

Возможное преступление, совершенное заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению. Об этом рассказал руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак», - сказал Горбатюк.



По его словам, речь идет о новом преступлении, не связанном с фактом избиения Черновол.



Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять по подследственности.



Ранее в этот день адвокат чиновника Татьяна Матяш сообщила, что подозрение Грымчаку в настоящее время не выдвинуто, а фабула дела, по которому он задержан, звучит так дело Майдана, «дело Татьяны Черновол».