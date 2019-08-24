Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской

Украинская сторона сегодня утром начала демонтаж фортификационных сооружений у разрушенного моста в Станице Луганской.



Как сообщает украинская сторона СЦКК, после обследования в 10:35 группа саперы ГСЧС начали демонтаж опорного пункта. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.



На данный участок прибыли наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



«Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы», — заявили в украинском СЦКК.



Там добавили, что по состоянию на 12:00 боевики любых инженерных работ не проводят.

В свою очередь, в группировке «ЛНР» заявили, что начали демонтаж фортификационных сооружений вчера, 23 августа. На опубликованном видео видно, что они также разбирают укрепление из покрышек.